Ex Ilva: Gelmini (FI), a rischio migliaia posti lavoro, Di Maio rinsavisca

- Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, in merito alla vicenda dell'Ilva di Taranto, afferma in una nota: "Il dossier più delicato sul tavolo del vicepremier grillino è l'Ilva, con a rischio 15 mila posti di lavoro diretti e altri dell'indotto. Fare il bullo con gli imprenditori italiani, così come fa Di Maio con l'Europa, con il Parlamento, con gli elettori e con il suo stesso Movimento, non paga. Non possiamo che augurarci che da qui al 6 settembre, data della paventata chiusura di Ilva, ma speriamo anche molto prima, il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro rinsavisca, salvando sia l'azienda siderurgica sia i lavoratori. Tanto - aggiunge la deputata azzurra - alle sue giravolte ormai siamo abituati. Provi una volta per tutte, a partire da Ilva, i troppi tavoli di crisi oggi aperti in Italia. Se non sa farlo, si dimetta".(Com)