Russia-Brasile: Cremlino, Putin incontra omologo Bolsonaro a margine del G20

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha incontrato oggi per la prima volta l’omologo brasiliano, Jair Bolsonaro, durante il summit dei paesi Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) organizzato a margine del vertice del G20 attualmente in corso ad Osaka, in Giappone. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. “L’incontro si è svolto in maniera informale sotto la presidenza di turno brasiliana: in attesa degli altri partecipanti, i due presidenti hanno avuto un breve scambio di battute e confermato l’utilità di una cooperazione efficiente nel quadro del gruppo Brics”, ha detto il rappresentante della presidenza di Mosca. “La conversazione si è incentrata sull’instabilità del commercio mondiale, e sulla necessità di riformare la struttura dell’Organizzazione mondiale del commercio”, ha aggiunto Peskov. (segue) (Git)