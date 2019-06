Russia-Ucraina: Donetsk e Luhansk trasferiscono unilateralmente quattro prigionieri in Ucraina

- Le autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk hanno trasferito unilateralmente quattro prigionieri in Ucraina. E' quanto diffuso dall'emittente ucraina "112". Il trasferimento di Yakov Veremeychik, Eduard Mikheev, Maksim Goryainov e Dmitry Velikij ha avuto luogo a Minsk. Il presidente del consiglio politico del partito "La piattaforma di opposizione - Per la vita", Viktor Medvedchuk, ha riferito che all'aeroporto di Kiev stanno aspettando il voto che li trasporterà. L'accordo sul trasferimento dei prigionieri è stato raggiunto il 27 giugno in una riunione di Medvedchuk con il leader di Donetsk e Luhansk, Denis Pushilin e Leonid Pasechnik. (Res)