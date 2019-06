Montenegro: salario medio netto a maggio pari a 513 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il salario medio netto in Montenegro ha avuto nel mese di maggio un valore pari a 513 euro. Lo riferisce oggi l'emittente radiotelevisiva "Rtcg" citando i dati dell'Ufficio per la statistica (Monstat). Si tratta di un valore superiore dello 0,4 per cento rispetto a quello rilevato nel mese di aprile. Il salario medio netto è inoltre incrementato dello 0,2 per cento rispetto al mese di maggio dello scorso anno.(Mop)