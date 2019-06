Montenegro: premier Markovic, cooperazione con Ong parte importante negoziati adesione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione tra il governo e il settore non governativo in Montenegro rappresenta "una parte importante" dei negoziati sull'adesione di Podgorica all'Ue. Lo ha dichiarato oggi il premier montenegrino Dusko Markovic durante una conferenza sui sette anni dall'inizio dei negoziati con Bruxelles. Secondo quanto riferisce l'emittente radiotelevisiva "Rtcg", Markovic ha detto che "il governo e io stesso stiamo negli ultimi tempi affrontando critiche sul fatto che tale cooperazione è andata per certi versi persa". Markovic ha affermato che "per questo motivo, nel prossimo periodo organizzeremo incontri con tutte le ong di rilievo, al fine di ripristinare la fiducia e la sinergia in questo processo per noi cruciale".(Mop)