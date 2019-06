Energia: Gazprom, non esistono vie legali con cui bloccare costruzione Nord Stream 2

- La costruzione del gasdotto Nord Stream 2 sarà completata come previsto entro la fine di quest’anno: non esistono vie legali da sfruttare per bloccare il progetto. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato della compagnia energetica russa Gazprom, Aleksej Miller. “I lavori non possono essere fermati, e verranno ultimati entro i tempi previsti: ad oggi sono stati posizionati 1.482 chilometri di tubi, equivalenti a circa il 60,4 per cento del gasdotto”, ha detto Miller, ribadendo che i rappresentanti di Gazprom sono costantemente in contatto con le autorità danesi, con cui hanno instaurato “un dialogo costruttivo”. (segue) (Git)