Albania: elezioni amministrative, Osce "chi incita violenza dovrà risponderne davanti alla legge"

- Noi invitiamo tutti gli attori politici in Albania s sostenere lo Stato di diritto, di rispettare i ruoli costituzionali delle istituzioni democratiche e il diritto dell'uomo e di evitare la violenza. Sia gli autori che quelli che incitano gli atti violenti dovranno rispondere davanti alla legge", lo ha affermato un comunicato congiunto dei massimi dirigenti dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), il presidente di turno e ministro degli Esteri slovacco Miroslav Lajcak, il segretario generale dell'Osce Thomas Greminger, il presidente dell'Assemblea parlamentare dell'Osce George Tsereteli e il segretario generale dell'assemblea Roberto Montella. La loro dichiarazione avviene a due giorni dallo svolgimento delle elezioni amministrative, precedute da un teso clima politico, con l'opposizione che ha boicottato il processo e ha minacciato di non consentirne lo svolgimento delle elezioni. (segue) (Alt)