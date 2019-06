Albania: elezioni amministrative, Osce "chi incita violenza dovrà risponderne davanti alla legge" (2)

- "Riconoscendo il diritto degli albanesi a protestare pacificamente, l'Osce condanna duramente i violenti attacchi registrati ultimamente in alcuni comuni del paese, rivolti agli organi incaricati all'organizzazione delle elezioni, dove si sono verificati danni alle scuole e ai materiali elettorali", sottolinea il comunicato dei massimi dirigenti dell'Osce. "Tutte le divergenze politiche e amministrative vanno risolte in conformità allo Stato di diritto e ai processi giudiziari. Ogni tentativo di deragliare il processo democratico, attraverso azioni violente, ostacola il progresso dell'Albania e macchia la sua reputazione internazionale", osserva il comunicato, precisando che "ogni violazione relativa alle elezioni, inclusa la compravendita del voto, l'abuso delle risorse pubbliche e le pressioni nei confronti dei dipendenti pubblici, dovrà avere le dovute conseguenze legali". L'Osce afferma che "dopo il 30 giugno, sosterremo con forza, i rinnovati sforzi per la realizzazione delle riforme, inclusa la riforma giudiziaria, in risposta alle richieste e alle aspirazioni del popolo albanese". (Alt)