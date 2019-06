Migranti: Lollobrigida (Fd'I) su Sea Watch, far scendere immigrati e arrestare equipaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, in una dichiarazione sulla Sea Watch ai telegiornali, ha affermato che "questa nuova invasione di clandestini va fermata a tutti i costi. In attesa che ci sia un governo che abbia il coraggio di realizzare un blocco navale, queste navi vanno fermate. Bisogna far scendere i clandestini, arrestare l'equipaggio e affondare le navi affinché non possano trasportare altri immigrati". (Rin)