Armenia: parlamento, ci aspettiamo visita di Putin il prossimo autunno

- Le autorità armene si aspettano per il prossimo autunno una visita del presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, nel paese caucasico. Lo ha dichiarato oggi il vicepresidente del parlamento di Erevan, Alen Simonyan. “I preparativi sono già in corso, e vi aspettiamo il prossimo autunno”, ha detto il deputato armeno durante il suo incontro di oggi a Mosca con l’omologo della Duma di Stato (camera bassa del parlamento di Mosca), Sergej Neverov. In precedenza, l’ambasciatore della Federazione Russa nel paese caucasico, Sergej Kopjrkin, ha dichiarato che Putin si sarebbe recato in visita ufficiale ad Erevan nella giornata del prossimo primo ottobre, per prendere parte ad una sessione del Consiglio dell’Unione economica eurasiatica (Uee). (Rum)