Terrorismo: Usa si congratulano con Italia per rimpatrio Samir Bougana dalla Siria

- L’ambasciata degli Stati Uniti in Italia si congratulata con le autorità italiane per l’operazione che ha portato al rimpatrio di Samir Bougana, il combattente di nazionalità italiana di origini marocchine detenuto dalle milizie curdo siriane e riconsegnato ieri in Italia. Il giovane di 25 anni è accusato di aver combattuto in Siria al fianco di milizie legate ad al Qaeda. In un messaggio su Twitter, l’ambasciata degli Stati Uniti ha sottolineato che “l’Italia ha dato un esempio importanti per tutti i membri della coalizione internazionale contro lo Stato islamico e la comunità internazionale”. Contro Bougana pendeva un mandato di cattura per il reato di terrorismo dopo che la procura di Bresca aveva aperto un’inchiesta su di lui nel 2015. Bougana si sarebbe recato in Siria nel 2013 partendo dalla Germania. La sua cattura e rimpatrio è avvenuto grazie alla cooperazione tra le autorità italiane e l'Fbi che è entrata in contatto con le Forze democratiche siriane (Fds), le forze curdo-arane alleate degli Stati Uniti nella guerra in Siria, a cui il giovane si arreso nell'agosto 2018. Bougana è nato a Gavardo, vicino a Brescia, e ha vissuto in Italia fino all'età di 16 anni prima trasferirsi in Germania con la sua famiglia.(Res)