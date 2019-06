Colombia: paese ospiterà finale Coppa America 2020

- La finale di Coppa America 2020 si disputerà in Colombia. Lo ha annunciato il presidente Ivan Duque. “Ho il piacere di annunciare al paese che ho appena parlato con il presidente della Coppa America, Alejandro Dominguez, il quale ci ha dato una grande notizia: la finale di Coppa America di disputerà in Colombia. E’ stato un desiderio di tutti i colombiani”, ha detto Duque in un annuncio pubblicato anche sul suo account Twitter. La Coppa America 2020 è ospitata congiuntamente da Argentina e Colombia. All'edizione partecipano tutte e dieci le squadre del Conmebol oltre a due provenienti dalla confederazione asiatica. (Mec)