Minori: Gobbato (Lega), giovedì in Senato nostro ddl su commissione inchiesta su comunità familiari

- La deputata Claudia Gobbato, capogruppo della Lega in commissione per l'Infanzia e l'Adolescenza, parla in una nota di "un orrore. Lo dico da mamma prima ancora che da rappresentante delle istituzioni. Quanto emerso dalle indagini dell'operazione 'Angeli e Demoni' a Reggio Emilia è di una gravità inaudita, soprattutto se si pensa ai poveri bambini, indifesi e incapaci di difendersi. Solo una mente diabolica può immaginare di organizzare cose simili. La Lega, grazie al lavoro del ministro Fontana e di Matteo Salvini", continua la parlamentare, "vuole mettere fine a questo orrore. La prossima settimana infatti il disegno di legge della Lega per l'istituzione della commissione d'inchiesta sulle comunità familiari che accolgono i minori sarà all'esame delle commissioni congiunte Giustizia e Affari costituzionali, mentre da capogruppo della Lega in commissione per l'Infanzia e l'Adolescenza", conclude Gobbato, "posso garantire che metteremo in campo tutte le azioni possibili atte a fare luce su quanto accaduto affinché tragedie del genere non accadano più".(Com)