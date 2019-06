Energia: ministri russo e saudita discutono futuro cooperazione a margine del G20

- I ministri dell’Energia di Russia e Arabia Saudita, Aleksander Novak e Khalid Al Falih, hanno discusso il corso dei lavori della commissione intergovernativa e il futuro della cooperazione nel quadro dell’accordo Opec+ tra i paesi aderenti all’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e i produttori non aderenti al cartello. È quanto si legge all’interno di un comunicato diffuso oggi dal dicastero dell’Energia di Mosca, in cui viene anche aggiunto che il colloquio ha avuto luogo a margine del vertice del G20 attualmente in corso ad Osaka, in Giappone. “Le discussione si è incentrata soprattutto sul futuro della cooperazione nel quadro dell’accordo Opec+, e sul lavoro svolto dalla commissione intergovernativa per promuovere un rafforzamento della collaborazione tra i due paesi in ambito commerciale, economico, scientifico e tecnico”, si legge nel documento. (Git)