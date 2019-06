Speciale difesa: Russia-Venezuela, Mosca, specialisti russi nel paese forniscono servizi per aerei e sistemi di difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le brigate di specialisti russi presenti in Venezuela forniscono servizi per aerei e sistemi di difesa. Lo ha dichiarato, Marija Vorobiova, portavoce del Servizio federale per la cooperazione tecnico-militare della Russia. "Attualmente sono presenti squadre di specialisti russi in Venezuela, le quali svolgono lavori su contratti precedentemente firmati per la manutenzione di aerei e sistemi di difesa aerea", ha dichiarato Vorobyova, in un’intervista rilasciata a “Interfax” in occasione del Forum Army-2019. Secondo la portavoce dell’agenzia governativa russa, attualmente le forze armate venezuelane "hanno un numero sufficiente di armi moderne di fabbricazione russa". Pertanto, "la principale direzione della cooperazione è quella di mantenere questo equipaggiamento in buone condizioni: a tal fine, in Venezuela sono stati creati centri per la manutenzione, la riparazione e la modernizzazione di prodotti militari di fabbricazione russa, nell'interesse di tutti i rami delle forze armate", ha dichiarato Vorobiova, precisando che tutto il lavoro viene svolto nell'ambito di impegni precedentementem contratti. "La Federazione Russa continua a rispettare i suoi precedenti impegni, garantendo le attuali esigenze del partner, nel servizio post-vendita per attrezzature militari, così come nella formazione di specialisti", ha dichiarato Vorobiova. (Rub)