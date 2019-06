Speciale difesa: Nato, ministro greco Apostolakis, punto chiave Alleanza è mantenimento rispetto diritto internazionale

- Condizione essenziale per raggiungere gli obiettivi della Nato è quella di mantenere la sua coerenza, che deve essere basata sul rispetto del diritto internazionale e dei principi di buon vicinato. Lo ha detto il ministro della Difesa greca, Evangelos Apostolakis, durante il suo intervento alla ministeriale Nato a Bruxelles. Apostolakis ha sottolineato che il rapido sviluppo di nuove tecnologie militari all'avanguardia rende “imperativo” il pieno rispetto del quadro di attuazione con le disposizioni del diritto internazionale. Allo stesso tempo, il ministro della Difesa di Atene ha rilevato come sia importante che l'architettura di sicurezza europea mantenga i collegamenti con la Russia, in linea con le disposizioni del trattato sulle forze nucleari a medio raggio (Inf). In questo contesto, ha continuato Apostolakis, è opportuno rivitalizzare il dibattito sul futuro di un sistema di controllo degli armamenti, disarmo e non proliferazione efficiente, operativo e sostenibile in Europa attraverso il Consiglio Nato-Russia e l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce). Infine, l’ex capo di Stato maggiore ha ribadito che la Grecia sta rispettando i suoi obblighi nei confronti dell'Alleanza sia in termini di spesa per la difesa che a livello operativo di deterrenza, con la disponibilità di risorse e personale da tutti e tre i rami delle Forze armate nell'ambito dell'iniziativa di prontezza della Nato (Beb)