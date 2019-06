Speciale difesa: Nato, Trenta a ministeriale Bruxelles, deterrenza e Afghanistan tra i temi principali affrontati

- Deterrenza e difesa della Nato, missione in Afghanistan. Questi i principali temi sul tavolo dei ministri della Difesa della Nato che si sono riuniti a Bruxelles. Lo riferisce il ministero della Difesa con un comunicato. Al vertice ha preso parte anche il ministro Elisabetta Trenta, che si è confrontata con i colleghi dei paesi alleati su tematiche di comune interesse, tra le quali burden sharing (condivisione degli oneri) e nuove tecnologie. Al termine della riunione Nato - presieduta dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg - si è tenuta anche la riunione della Coalizione anti-Daesh a livello ministri della Difesa della quale fanno parte 80 partner. Ieri mattina il ministro Trenta - insieme ai colleghi di Belgio, Francia, Olanda, Polonia, Portogallo, Spagna e Finlandia - ha firmato un memorandum d'intesa relativo a possibili intese future nel settore delle munizioni. A margine della ministeriale, la titolare del dicastero ha poi incontrato il ministro della Difesa della Repubblica islamica dell'Afghanistan, Haji Asadullah Khalid. Un primo incontro, occasione per rimarcare la volontà dell'Italia di supportare la pace e la stabilità dell'Afghanistan. Il ministro Trenta ha incontrato inoltre il segretario di Stato alla Difesa del Regno Unito Penny Mordaunt, con cui si è confrontato su tematiche di comune interesse. Sempre a margine della ministeriale, l'incontro con il vice primo ministro e ministro della Difesa della Macedonia del Nord, Radmila Sekerinska-Jankovska. Colloquio durante il quale la titolare del dicastero ha confermato la volontà di sostenere le aspirazioni europee del paese macedone. Al suo arrivo a Bruxelles, Trenta è stata accolta dell'ambasciatore Francesco Maria Talò, rappresentante permanente d'Italia presso il Consiglio Atlantico. (Com)