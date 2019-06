Speciale difesa: Germania, AfD propone ritorno a leva obbligatoria e impiego Forze armate per sicurezza interna

- La Germania deve ripristinare il servizio militare obbligatorio, abolito nel 2011, ed emendare la Costituzione al fine di impiegare le proprie Forze armate per compiti di sicurezza interna e di controllo delle frontiere. È quanto si legge in un documento presentato ieri al Bundestag dal gruppo parlamentare di Alternativa per la Germania (AfD), partito di destra che raccoglie consensi anche tra gli ambienti estremisti. Inoltre, i deputati di AfD propongono che la Germania abbandoni ogni iniziativa per la costituzione di un esercito europeo e si concentri esclusivamente sulla Nato, assumendo un ruolo di guida nell'Alleanza atlantica. Per AfD, si tratta di “restaurare la Bundeswehr”, ossia le Forze armate tedesche, poiché l'abolizione della coscrizione obbligatoria ha messo “in pericolo la sicurezza della Germania”. La reintroduzione della leva permetterebbe, tra l'altro, di rafforzare la riserva, che andrebbe impiegata in compiti di sorveglianza delle frontiere tedesche. In particolare, 50 mila riservisti dovrebbero affiancare un contingente di 230 mila militari dispiegati ai confini. Per AfD, inoltre, il servizio militare obbligatorio “rafforza la volontà di difendersi del popolo tedesco e “la sicurezza interna ed esterna del nostro paese non possono più essere separate”. Pertanto, in futuro, la Bundeswehr dovrebbe poter essere schierata anche sul territorio nazionale, venendo messa in condizione di “rispondere ad attacchi terroristici e informatici, attentati con droni o aerei dirottati”. In tale prospettiva, si legge nel documento di AfD, le missioni militari all'estero della Bundeswehr dovrebbero essere subordinate alla difesa nazionale. AfD propone poi per la Bundeswehr l'istituzione di uno Stato maggiore e di un sistema di giustizia militare, vietati da diversi trattati internazioali conclusi dalla Germania nel secondo dopoguerra, “in ragione della speciale considerazione per il servizio militare”. Accanto al riarmo e al potenziamento del personale, secondo AfD, è inoltre necessaria “una riforma spirituale-morale” della Bundeswehr. “La rappresentazione che il militare ha di sé e l'immagine tradizionale delle Forze armate tedesche servono alle capacità e alla motivazione di ogni soldato nella lotta incessante in battaglia”, si legge a tal riguardo nel documento presentato dal gruppo parlamentare di AfD. Per i deputati di Alternativa per la Germania, il paese “può guardare indietro a una tradizione militare secolare, contrassegnata da successi e interruzioni, dal giusto e dallo sbagliato”. (Geb)