Venezuela: gruppo lavoro Osa presenta oggi informativa su migrazione venezuelana

- Il gruppo di lavoro sulla migrazione venezuelana dell’Organizzazione degli stati americani (Osa) presenterà oggi un’informativa sulla crisi dei migranti e rifugiati venezuelani nella regione, nel quadro della 49ma assemblea generale dell’Osa in corso a Medellin, in Colombia. Il documento, riferisce un comunicato dell’organizzazione, analizza, tra le altre cose, la crisi alimentare, sanitaria, le violazioni dei diritti umani in Venezuela, lo stato dei venezuelani in America latina e nei Caraibi e le sfide finanziarie cui devono fare fronte. La presentazione prevede interventi del segretario generale dell'Osa, Luis Almagro, del coordinatore del gruppo di lavoro, David Smolansky, esperti indipendenti e ministri degli Esteri dei paesi della regione. (segue) (Mec)