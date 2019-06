Donbass: Missione monitoraggio Osce conferma inizio processo disimpegno nell'area

- La Missione speciale di monitoraggio dell'Osce ha confermato l'inizio del processo di disimpegno nell'area di Stanytsia Luhanska. Questo quanto emerge da un rapporto dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), ripreso dai media ucraini. "La Missione ha assistito al lancio di razzi da parte delle Forze armate ucraine e delle forze separatiste, per segnalare la prontezza di entrambe le parti al ritiro. successivamente, la Missione ha potuto constatare come le unità da ambo le parti abbiano lasciato le postazioni più avanzate e siano uscite dall'area di disimpegno, insieme agli armamenti", evidenzia il rapporto Osce. (segue) (Res)