Imprese: Carrara (FI), Di Maio è zavorra per sviluppo economico

- Il deputato Maurizio Carrara, responsabile Industria di Forza Italia alla Camera, afferma in una nota che "ci sono tante zavorre che impediscono alle aziende italiane di crescere e in molti casi finanche di sopravvivere. Fra queste ci sono l'alta tassazione, l'eccessiva burocrazia, un gap infrastrutturale e maggiori costi energetici rispetto ai competitor di altri paesi. E c'è pure Di Maio, come dimostrano le sue insensate dichiarazioni contro Atlantia, ma anche il suo atteggiamento inutilmente ostile verso Arcelor Mittal. Purtroppo", conclude il parlamentare, "il ministro dello Sviluppo economico si sta dimostrando non una calamita che attira in Italia aziende e investimenti, ma una calamità che li fa scappare e li distrugge".(Com)