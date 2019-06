Milano: giovani disabili cadono in Naviglio grande, uno grave e l'altro disperso

- Grave incidente venerdì mattina, intorno alle 11, lungo il Naviglio Grande nel tratto che attraversa Cassinetta di Lunigiana, a Sud di Milano. Due ragazzi che si trovavano a bordo di due tricicli sono caduti nel canale mentre stavano facendo una gita in comitiva con degli accompagnatori. Stando a quanto è stato riferito dai carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, uno dei due ragazzi, un 27enne, è stato ritrovato in gravissime condizioni ed estratto dall'acqua dai vigili del fuoco. È stato trasportato in elisoccorso all'ospedale San Raffaele di Milano dove lotta tra la vita e la morte. È stato ritrovato il secondo triciclo, ma sono ancora in corso le ricerche per individuare l'altro giovane, anche lui sui vent'anni. (Rem)