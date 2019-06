Università: M5s, scandalo corruzione denuncia situazione incancrenita

- Le senatrici ed i senatori del Movimento cinque stelle in commissione Cultura a palazzo Madama affermano, in una nota, che "l’operazione della Digos 'Università Bandita' che ha accertato 27 concorsi truccati con il coinvolgimento di 40 docenti e 14 atenei, ovvero una rete estesa in tutto il paese, documenta una condizione di illegalità che il M5s denuncia da sempre. Questo cancro che avvelena gli atenei a danno di studenti e aspiranti docenti meritevoli a vantaggio di baroni e loro affiliati va sradicato con tutta la forza che abbiamo. Grazie alla legge 'Spazzacorrotti' del Movimento cinque stelle", continuano i parlamentari, "coloro che sono coinvolti in questo scandalo, e si confermeranno colpevoli, saranno finalmente interdetti dai pubblici uffici e quindi anche dall’insegnamento universitario pubblico. Non possiamo pretendere che i nostri giovani scelgano di restare nel loro paese e investire qui la loro intelligenza ed energia", concludono gli esponenti del M5s, "se non cominciamo a risanare profondamente l’Università”. (Com)