Abruzzo: Marsilio, il futuro dell'agricoltura tra innovazione e tradizione

- "Grazie di aver voluto associare in questa bella piazza del mercato, il duro lavoro dei nostri coltivatori con la rinascita della nostra terra, portando nel cuore della città, come avveniva in passato, i prodotti della terra". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio durante l'iniziativa di Coldiretti Abruzzo svoltasi questa mattina all'Aquila:"L'Aquila, made in Italy. Valori e progetti 10 anni dopo il sisma". "Fra non molto tempo - ha proseguito Marsilio -, questa piazza del mercato tornerà a riappropriarsi della sua funzione di luogo di incontro e di scambio e il centro storico tornerà ad essere compitamente e pienamente vissuto dai suoi abitanti, facendo tornare, il suo volto, a splendere in maniera definitiva, come già splendono i palazzi restaurati su questo mix affascinante costituito da una città antica, ma che sembra costruita ieri nei palazzi appena restaurati. Noi dobbiamo unire a questo processo di ricrescita e di rinascita anche la tutela delle nostre filiere agricole e dei nostri prodotti. Come Regione Abruzzo noi siamo impegnati a investire su questo tema: il nostro assessore Imprudente sta facendo un grande lavoro per impedire che i tagli del passato possano produrre un danno, facendoci perdere risorse soprattutto sui fondi europei. Stiamo lavorando per riallinearci con le tempistiche giuste e abbiamo bisogno anche dell'aiuto delle associazioni per arrivare a questo risultato e per programmare il prossimo ciclo in maniera migliore e sicuramente diversa da quello che è accaduto nel recente passato; anche perché la competitività nel settore dell'agricoltura è strettamente legata alla sua capacità di fare innovazione e di investire". (segue) (Ren)