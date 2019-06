Abruzzo: Marsilio, il futuro dell'agricoltura tra innovazione e tradizione (2)

- Parlando della produzione agricola abruzzese, Marsilio ha affermato che il settore non può essere competitivo sui grandi numeri perché non è in condizione di produrre grandi quantità, ma sicuramente dovrà lavorare sulla qualità e sui prodotti di nicchia: "in ogni vallata, in ogni paese del nostro Abruzzo c'è un prodotto diverso, con un modo diverso di coltivare, di produrre, di vendere e di cucinare quel prodotto: noi dobbiamo saper valorizzare questa diversità, ben sapendo che gli equilibri sono delicati perché la frammentazione rischia di creare troppe debolezze se non viene contrastata dalla capacità di fare rete, che diventa a sua volta un valore. Questo è il lavoro che già sta impegnando i nostri uffici e che può far fare un salto in avanti alla nostra agricoltura". Parlando del rapporto tra innovazione e tradizione, Marsilio ha detto che all'Aquila questa sinergia assume un rapporto fortemente simbolico, in ragione della vocazione di questa città che ha molto investito sul tema della innovazione: "quando 10 anni fa L'Aquila si è interrogata sulle prospettive da porsi per il proprio futuro, ha investito sull'innovazione e lo ha fatto attraverso le scuole di alta formazione che si sono insediate e attraverso alcune tipologie di industrie che puntano sulla sperimentazione; realtà che fanno di questa città, la frontiera avanzata della ricerca tecnologica e scientifica, pur essendo una città nata oltre 7 secoli fa". Alla cerimonia di apertura ha partecipato anche l'assessore con delega all'agricoltura, Emanuele Imprudente. (Ren)