Energia: sottosegretario Crippa, accordo Italgas e Grdf è elemento di sinergia tra Francia e Italia

- L'accordo siglato oggi tra Italgas e Gaz Reseau Distribution de France (Grdf), nel corso del secondo Forum dell'energia Francia-Italia all'Ambasciata d'Italia "è un elemento di sinergia tra due imprese importanti di entrambi i Paesi". Lo ha detto Davide Crippa, sottosegretario di Stato allo Sviluppo economico con delega all'Energia. "Credo che sia un elemento di innovazione su campi come quello del biogas e dell'idrogeno che sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati nel piano energia clima 2030", ha dichiarato Crippa. In merito agli impegni previsti dagli accordi di Parigi, il sottosegretario ha affermato che Parigi e Roma vanno "nella stessa direzione". "E' evidente che si potranno e si dovranno trovare delle sinergie anche per migliorare e mettere in condivisione tutte le expertise" ha spiegato Crippa. L'Italia, ha continuato il sottosegretario, "ha incrementato i fondi della ricerca nel campo dell'energia rinnovabile per gestire anche la tematica degli accumuli, gli storage, che possono essere o elettrochimici, a pompaggio idroelettrico, o anche power to gas, quindi utilizzando l'idrogeno come vettore di conversione. E' evidente che in questo campo la sinergia di ricerca possa essere un beneficio per entrambi i Paesi".(Frp)