Olimpiadi 2026: Presidente Fontana scrive a Toninelli, lavorare su accessibilità a provincia di Sondrio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potenziare e riqualificare la viabilità' di accesso ai territori della Valtellina e della Valchiavenna in vista delle Olimpiadi invernali del2026. È' il contenuto della nota che il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha inviato al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. "Regione Lombardia - ha dichiarato il Presidente Fontana - è da tempo impegnata con l'ANAS e il Ministero su diversi tavoli tecnici e istituzionali, che hanno portato a risultati concreti in termini di miglioramento infrastrutturale, come il completamento della Variante di Morbegno, aperta al traffico nell'ottobre 2018, e l'approvazione del progetto definitivo della variante di Tirano". "Confermo - ha concluso il governatore - la massima disponibilità per proseguire nel percorso costruttivo di collaborazione sin qui intrapreso". "È necessario - ha spiegato l'assessore regionale alla Montagna e Piccoli Comuni, il valtellinese Massimo Sertori - un significativo passo avanti sia nella risoluzione del nodo della Tangenziale di Sondrio, sulla S.S. 38, sia nel garantire gli interventi indispensabili alla piena funzionalità del collegamento della S.S. 36 a nord di Lecco, anche a fronte di situazioni di criticità, come recentemente la frana verificatasi in località Lierna e, in passato, la chiusura della galleria Monte Piazzo". (segue) (Com)