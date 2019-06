Olimpiadi 2026: Presidente Fontana scrive a Toninelli, lavorare su accessibilità a provincia di Sondrio (2)

- "Per questo - ha aggiunto Sertori - bisogna procedere celermente con la realizzazione del Peduncolo di Dervio e dello svincolo di Piona. Sempre per rendere più agevoli i flussi turistici che arriveranno prima e dopo l'evento, un altro intervento importante sarà quello relativo all'adeguamento sulla strada statale 39 del Passo di Aprica". "Alla luce dell'aggiudicazione dei Giochi Olimpici invernali del 2026 - ha continuato Sertori - e considerando i territori lombardi che saranno maggiormente coinvolti dalle gare, e' chiaro che dobbiamo rafforzare l'asse tra Milano e la Valtellina, andando a risolvere i punti nevralgici della viabilità stradale, così come l'asse Orio al Serio-Lecco-Valtellina". "Ma una riflessione va fatta anche sul settore ferroviario - ha aggiunto Sertori - dove andranno avviati interventi sulla rete al fine di ridurre il tempo di percorrenza del sulla tratta Milano-Tirano. Infine, come già previsto negli interventi di pianificazione provinciale che prevedono la realizzazione della ferrovia tra Tirano e Bormio, diventa ancor più fondamentale perseguire questa ipotesi". "Partiremo subito a lavorare per trovare una strategia organica che possa coordinare gli interventi e coinvolgere tutti gli Enti preposti" ha terminato Sertori. (Com)