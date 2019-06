Moldova: premier Sandu incontra missione Fmi, focus su lotta a corruzione

- Il primo ministro della Moldova, Maia Sandu ha incontrato una missione del Fondo monetario internazionale (Fmi), guidata da Ruben Atoyan, in visita a Chisinau fino al 10 luglio. Lo riferisce l'esecutivo moldavo con un comunicato. Durante l'incontro, Sandu ha sottolineato che a Chisinau c'è la volontà politica necessaria per assicurare la totale assenze di fenomeni di corruzione dalle istituzioni dello Stato, riformare la giustizia e costruire delle strutture statali efficienti di cui i cittadini possano fidarsi. "È importante disporre di un ufficio del pubblico ministero indipendente e professionale per porre fine ai regimi di corruzione, identificare coloro che sono coinvolti in frodi e sanzionare tutti i colpevoli. Vogliamo assicurarci che qualunque cosa accada sul palcoscenico politico in futuro, non sarà più possibile subordinare le istituzioni a interessi politici o economici", ha aggiunto Sandu. (segue) (Moc)