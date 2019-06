Moldova: premier Sandu incontra missione Fmi, focus su lotta a corruzione (2)

- Il capo della missione dell'Fmi, Ruben Atoyan, ha dichiarato che il Fondo ha monitorato da vicino la situazione in Moldova ed è pienamente disponibile ad aiutare, osservando che il programma con il Fondo è stato sospeso in seguito alla legge sul condono fiscale del 2018 e al pacchetto legislazione sulla riforma fiscale. La ripresa dei negoziati con il Fondo monetario internazionale e l'attuazione delle disposizioni del memorandum di politica economica e finanziaria consentiranno alla Moldova di ricevere le ultime due quote del programma di finanziamento dell'Fmi per un totale di circa 66 milioni di dollari. Il programma delle autorità prevede il mantenimento della stabilità economica e finanziaria attraverso la pulizia del settore finanziario, il rafforzamento del quadro normativo e di vigilanza, garantendo una maggiore crescita economica e sostenibilità delle finanze pubbliche. Il ministro dell'Economia Vadim Brzyzan ha dichiarato che non è stato recuperato il denaro dalle frodi bancarie e che per indagare su questo piano su larga scala ci vogliono persone coraggiose pronte a lottare per la pulizia delle istituzioni di tutti i regimi e tutte le persone coinvolte nella frode. All'incontro ha partecipato anche il governatore della Banca centrale della Moldova, Octavian Armasu. (Moc)