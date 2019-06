Milano: giovani disabili cadono in Naviglio grande, uno grave e l'altro disperso (2)

- (segue) I due giovani che erano in gita con il centro disabile diurno di Macherio, erano legati con delle cinture di sicurezza ai tricicli. Secondo quanto appreso il 27enne è riuscito a slegarsi immediatamente ed è stato subito individuato e soccorso. L'altro triciclo invece è stato trovato più avanti nel tratto del Naviglio Grande tra Robecco e Cassinetta di Lugagnano. Sono in corso le operazioni dei sommozzatori dei vigili del fuoco per capire se l'altro giovane sia riuscito a liberare o sia rimasto attaccato al mezzo.(Rem)