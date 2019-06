Usa: due funzionari venezuelani accusati di riciclaggio e aggiunti a lista sanzioni (2)

- I nomi dei due funzionari, come detto, sono stati inseriti nella lista dell'Ofac (Office of Foreign Assets Control). Un passaggio che prelude al congelamento dei conti e al veto posto a soggetti fisici e giuridici statunitensi ad avere rapporti d'affari con loro. La sanzione, segnala il dipartimento del Tesoro, viene comminata per il coinvolgimento di Motta e Lugo in fatui di corruzione "significativi" e per le frodi compiute "a danno del popolo del Venezuela". In pratica, li si accusa dei "persistenti blackout su tutto il territorio nazionale", ultima "e peggiore" conseguenza negativa di una "negligenza" nella gestione delle infrastrutture elettriche, frutto di "anni di corruzione massiccia" del regime "illegittimo" di Nicolas Maduro. I tagli alle forniture elettriche hanno "limitato ai venezuelani l'accesso a beni e servizi di base, all'acqua potabile, ed esacerbato le già precarie condizioni del sistema sanitario". (segue) (Brb)