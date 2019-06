Infanzia: "ogni storia merita un lieto fine", al via la campagna per l'Istituto trapianti e tumori dell'ospedale Bambino Gesù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ogni storia merita un lieto fine" è il messaggio della campagna di comunicazione sociale promossa dall'ospedale pediatrico Bambino Gesù per avviare una raccolta fondi in vista della realizzazione dell'Istituto dei tumori e dei trapianti. La nuova struttura si è resa necessaria per offrire spazi più adeguati e tecnologie più sofisticate all'aumentata richiesta di accoglienza di bambini che necessitano di cure oncologiche o di trapianto di cellule e organi. Si può contribuire alla raccolta fondi tramite il numero solidale 45535 attivo fino al 30 aprile 2020. Il progetto sarà presentato oggi pomeriggio nell'ambito della 'Festa delle famiglie' del Bambino Gesù, un evento voluto dalla presidente Mariella Enoc per celebrare all'interno della comunità dell'Ospedale la ricorrenza dei 150 anni dalla fondazione. La campagna di comunicazione è stata creata pro bono dall'Agenzia Grey di Milano a partire dal concept "Il futuro è una storia di bambini" ideato da Antonio Romano (Inarea) per celebrare, nel 2019, i 150 anni di vita dell'ospedale Bambino Gesù. "Per comunicare un argomento importante e delicato come quello delle patologie oncologiche nei bambini - si legge in una nota dell'ospedale - Grey ha scelto di raccontare una storia vera, quella di Carmelo, oggi diventato adulto e medico dello stesso Ospedale che l'ha guarito dal linfoma di Hodgkin di cui era affetto. Il linguaggio è quello delle illustrazioni e il piccolo protagonista è diventato un grande simbolo per tutti: un bambino coraggioso che insieme all'equipe dell'ospedale, alla forza dei suoi genitori, ma soprattutto alle persone che hanno deciso di sostenere con una donazione la struttura ospedaliera, è riuscito a sconfiggere il 'mostro' del tumore e a raccontare la sua storia. Perché, come recita il claim della campagna: 'Ogni storia merita un lieto fine'. A narrare la storia di Carmelo, sia nel video che nello spot radio, c'è Lorenzo Jovanotti che ha collaborato al progetto con la voce e con il suo famoso brano 'Oh Vita!'. In un'intervista video rilasciata all'ospedale, l'artista ha raccontato un episodio della sua infanzia, quando fu 'salvato' dai medici del Bambino Gesù". (segue) (Com)