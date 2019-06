Infanzia: "ogni storia merita un lieto fine", al via la campagna per l'Istituto trapianti e tumori dell'ospedale Bambino Gesù (2)

- "La realizzazione del nuovo progetto di comunicazione è stata possibile grazie all'aiuto di tanti professionisti del settore. Lo spot d'animazione è stato realizzato da Revolution Department e diretto da Andrea Pecora e le illustrazioni sono state create da Marianna Tomaselli, mentre per lo spot radio l'agenzia si è avvalsa dell'aiuto della casa di produzione audio Eccetera. L'ospedale Pediatrico Bambino Gesù è un centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per le cure di patologie complesse. I pazienti ricoverati in Ospedale provengono da tutta Italia e dal mondo, anche grazie a programmi di solidarietà che consentono a bambini provenienti dalle aree più svantaggiate di avere accesso alle cure più avanzate". "Le cure di bambini e adolescenti con patologie complesse, inclusi i tumori, richiedono la presa in carico dell'intero nucleo familiare - spiega ancora - e devono consentire al bambino e all'adolescente di svolgere tutte le attività cui ha diritto secondo la sua fase di sviluppo, incluso il gioco, lo studio e i contatti con familiari e amici. Gli spazi attuali del Bambino Gesù costituiscono un limite oggettivo alla possibilità di accoglienza e gestione dei pazienti più fragili, il cui numero continua ad aumentare sia per il richiamo esercitato dall'Ospedale della Santa Sede, sia per i progressi nel campo delle cure e quindi della sopravvivenza. Il progetto di creare un Istituto dei tumori e dei trapianti consentirà di avere spazi adeguati per i reparti di degenza ordinaria e diurna, inclusa l'area intensiva, le sale operatorie, i servizi diagnostici con dotazione di apparecchiature di ultima generazione, i percorsi in urgenza, la preparazione dei farmaci, la ricerca, la formazione, le famiglie, il gioco e lo studio. L'Istituto dei tumori e dei trapianti sarà dedicato alle cure dei bambini e degli adolescenti con leucemie, linfomi, tumori solidi, tumori cerebrali, trapianti di cellule staminali emopoietiche e di organi solidi. Le principali linee di sviluppo del progetto riguardano la cura dei tumori (principalmente con lo sviluppo e consolidamento della terapia cellulare e genica Car-T, con approccio alle cure attraverso la medicina di precisione), i trapianti (con percorsi integrati medico-chirurgici per i trapianti di organi solidi, percorsi dedicati agli adolescenti e giovani adulti, rigenerazione polmonare), lo sviluppo della medicina di precisione come quello fondato sulle terapie geniche, i centri trials clinici, la ricerca traslazionale e la formazione nazionale e internazionale". (Com)