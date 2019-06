Riforme: Patuanelli (M5s), su taglio parlamentari nasce "Nazareno della poltrona"

- Stefano Patuanelli, capogruppo del Movimento cinque stelle al Senato, scrive sulla sua pagina Facebook che "la nostra proposta per il taglio del numero dei parlamentari è vicina al traguardo. Siamo al momento decisivo, tutti devono dire cosa vogliono fare: tagliare 345 poltrone del Parlamento per adeguarci agli standard degli altri paesi virtuosi o mantenere lo status quo? Il Pd ha già detto di no alla Camera e al Senato. Apprezziamo la trasparenza: il partito di Renzi e Zingaretti vuole mantenere il più alto numero di rappresentanti direttamente eletti di tutta l’Europa, ancora una volta a tutela dei privilegi. A dar manforte agli amici dem", continua il parlamentare pentastellato, "arriva anche Forza Italia, in una sorta di riedizione della loro alleanza, il 'Nazareno della poltrona'. Il senatore di Forza Italia Vitali ha preannunciato che 'il voto favorevole espresso a suo tempo, che rappresentava un'apertura di credito, non può essere confermato'. Ridurre il numero dei parlamentari ci fa risparmiare oltre 500 milioni a ogni legislatura. Ma il nostro obiettivo non è semplicemente questo", conclude Patuanelli, secondo cui "con meno parlamentari le Camere potranno decidere in modo più efficiente e rispondere meglio alle esigenze dei cittadini. Da più di trent'anni tutti i partiti di centro, destra e sinistra promettono di realizzare questo taglio. Il Movimento cinque stelle lo sta facendo, grazie anche al lavoro del ministro Fraccaro".(Rin)