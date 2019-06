Calabria: Fragomeni su "Tour della speranza", incoraggiare giovani verso spirito di gioco del cricket

- L’assessore regionale alle attività produttive e al bilancio della Calabria, Mariatereresa Fragomeni, ha presieduto una conferenza stampa durante la quale è stata presentata la manifestazione sportiva “Il tour della speranza”, ovvero “Vatican 6th light of faith tour. Bringing hope to Calabria”, denominazione in inglese che da sempre il Vaticano attribuisce ai tour che realizza la squadra di cricket di Papa Francesco e alla quale in questa occasione è stato aggiunto “Bringing hope to Calabria”. All’incontro con i giornalisti sono intervenuti anche il presidente Asd Cricket Calabria Jaime González Molina, che ha fondato nel 2014 la squadra di cricket a Sant’Agata del Bianco affiliata alla Federazione cricket italiana, e il sindaco del Comune, e consigliere dell’Ente Parco nazionale d’Aspromonte, Domenico Stranieri il quale nel suo intervento ha ringraziato la Regione, guidata dal presidente Mario Oliverio, e l’assessore Fragomeni “per il meritorio sostegno con una riscoperta di umanità al significato dell’iniziativa che non tocca la politica”. “La Regione Calabria – ha rimarcato l’assessore Fragomeni - partecipa ed aderisce di buon grado a questo progetto, attraverso la concessione del patrocinio, proprio perché triplice è la finalità dello stesso. Non sono soltanto delle semplici partite a cricket quelle che si svolgeranno a Reggio Calabria, giorno 1 luglio, e a Siderno, giorno 2 ma, è l’intero programma che si permea di intenti e contenuti assolutamente meritevoli, quali la promozione turistica, attraverso le visite guidate della squadra ospitante presso i siti più belli e caratteristici della Calabria, la solidarietà sociale, che passa con la messa all’asta della mazza di cricket firmata da Papa Francesco lo scorso 29 maggio e la raccolta di contributi volontari per delle cause che necessitano della nostra attenzione”. (segue) (Ren)