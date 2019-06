Calabria: Fragomeni su "Tour della speranza", incoraggiare giovani verso spirito di gioco del cricket (2)

- “Senza sottovalutare – ha aggiunto - l’importanza dell’integrazione e della convivenza, a mezzo delle stesse partite, di giocatori di origini pakistane, indiane, irlandesi e australiane, essendo le squadre formate da diverse etnie. La Calabria ha bisogno di progetti di questo tipo. È importante incoraggiare i giovani verso discipline sportive come il cricket ed al suo particolare spirito di gioco, verso il rispetto per la diversità, promuovendo il lavoro di gruppo come lo strumento più importante per creare amicizia ed integrazione”. L’assessore Fragomeni si è anche soffermata sul suggestivo logo creato per identificare la squadra calabrese: “È molto interessante e significativa – ha spiegato – la riproduzione di alcuni elementi tipici del gioco che assumono le sembianze degli elementi naturali che meglio rappresentano la nostra regione: la palla di cricket che diventa il sole calabrese, i paletti che formano il tricolore e la presenza imprescindibile del mare”. “Per tutto ciò – ha proseguito l’esponente della Giunta - sono veramente lieta di essere qui oggi per parlare di questo interessante progetto che, con grande impegno e professionalità, è stato portato avanti da Jaime González, cui va il merito di aver saputo introdurre e sviluppare il cricket in Calabria e non solo. Il ‘Tour della speranza’ è un progetto unico nel suo genere e mai realizzato prima, non solo in Calabria ma neanche nel resto d’Italia. È la prima volta che la squadra di cricket di Papa Francesco la ‘St. Peter’s cricket team’, visita la nostra regione in un tour turistico-sportivo-sociale. Il nostro obiettivo – ha affermato infine l’assessore Fragomeni - e di poter replicare in futuro l’iniziativa anche nelle altre province calabresi”. (segue) (Ren)