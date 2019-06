Calabria: Fragomeni su "Tour della speranza", incoraggiare giovani verso spirito di gioco del cricket (3)

- Jaime González Molina è entrato nel dettaglio degli appuntamenti previsti dal “Tour della speranza”, ha espresso la sua gratitudine per il patrocinio della Regione “ad un progetto – ha evidenziato - iniziato con un lavoro di sensibilizzazione nelle scuole per diffondere attraverso lo sport e il cricket i valori di pace, solidarietà e uguaglianza tra giovani di diverse etnie”. Durante il tour in Calabria si disputeranno due partite di cricket tra la “St. Peter’s cricket team” (squadra del Vaticano) e una selezione multietnica della “Asd Cricket Calabria”, con sede a Sant’Agata del Bianco. La prima partita si svolgerà l’1 luglio alle 11 a Reggio Calabria, la seconda il 2 luglio alle 11 a Siderno. Inoltre, nel Pala Lumaka di Reggio si terrà un’esibizione di cricket alla presenza di alcune scuole. Sono previste anche alcune visite guidate a Reggio Calabria, alla Villa Romana di Casignana, al Borgo di Sant’Agata del Bianco ed ai palmenti Rupestri. Gli ospiti parteciperanno inoltre alla processione della Madonna delle Grazie di Caraffa del Bianco. L’iniziativa è patrocinata dalla Regione Calabria, dall’Ente Parco d’Aspromonte e dal Coni Calabria. Si avvale inoltre dei patrocini gratuiti della Città Metropolitana di Reggio Calabria e dei Comuni di Reggio Calabria, Siderno, Sant’Agata del Bianco e Casignana. La squadra di cricket di Papa Francesco è stata in tour anche in Argentina, Portogallo ed Inghilterra diverse volte, infatti nel luglio dell’anno scorso hanno trovato la regina Elisabetta d’Inghilterra al Castello Windsor durante una partita di cricket. (Ren)