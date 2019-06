Kenya: dichiarazioni xenofobe, deputato Kanyi resta in carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato keniota Charles Njagua Kanyi dovrà passare almeno quattro notti in fermo di polizia, in seguito ad alcuni commenti da lui pronunciati e ritenuti offensivi nei confronti degli stranieri. Lo riferisce la stampa keniota. Il deputato del Jubilee Party è stato arrestato fuori dal parlamento lo scorso mercoledì, e dal giorno successivo affronta udienze in tribunale per giustificare le sue dichiarazioni: in un video diffuso sui social media, Kanyi afferma che "se si guarda al nostro mercato, tanzaniani ed ugandesi hanno rubato la nostra attività: ne abbiamo abbastanza", ha detto il deputato, "daremo loro 24 ore di tempo per andarsene, e se non lo faranno li batteremo senza aver paura di nessuno". In seguito a queste dichiarazioni, ampiamente denunciate sui media, Kanyi - che è anche un cantante conosciuto con il soprannome "Jaguar" - è stato arrestato all'uscita del parlamento lo scorso mercoledì, e affronta da allora udienze in tribunale per giustificare la affermazioni pronunciate. La Corte gli aveva in un primo momento concesso condizioni di libertà provvisoria, ora ritirate. Il tribunale esaminerà la questione nei prossimi tre giorni.(Res)