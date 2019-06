Rifiuti Roma: Iervolino-Sapienza (Radicali), intervenga ministro Costa con cabina di regia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Massimiliano Iervolino, membro di direzione di Radicali Italiani e Simone Sapienza, segretario di Radicali Roma, in una nota, parlano di “situazione di stallo sul tema rifiuti che sta vivendo Roma” e sottolineano che “un ruolo determinante può averlo il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, attraverso la tanto citata (ma poco operativa) cabina di regia". "Il ministero – proseguono – può favorire la riorganizzazione dei flussi di rifiuti urbani e speciali verso gli impianti di trattamento, di recupero energetico e di smaltimento del Lazio, affinché sia Regione sia Roma Capitale possano 'governare', e superare, l'attuale crisi attraverso una serie di ordinanze”. Iervolino e Sapienza spiegano: “Qualcuno dovrebbe aver il buon senso di spiegarci, ad esempio, perché presso il tritovagliatore di Rocca Cencia vengono trattate solo 200 tonnellate giorno di rifiuti romani, mentre il resto (circa 800 t/g) è occupato da rifiuti provenienti da altri comuni della provincia di Roma. Tramite un'ordinanza contingibile e urgente firmata da Raggi si potrebbe fare in modo che l'impianto, almeno un questa fase, serva soltanto Roma. Siamo in emergenza, quindi se la sindaca non trova la forza di agire, l'auspicio è che intervenga il ministro, per il bene dei cittadini di Roma e per scongiurare il pericolo di una sempre più probabile crisi sanitaria".(Com)