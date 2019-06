Cile-Bolivia: assemblea generale Osa, Santiago respinge tentativo di La Paz di riaprire disputa marittima

- Il governo cileno ha respinto il tentativo del governo boliviano di riaprire la disputa sull'accesso sovrano al mare nell'ambito della 49ma assemblea generale dell'Organizzazione degli stati americani (Osa), in corso a Medellin, in Colombia. "Il governo boliviano si comporta come un giocatore che non sa perdere", ha detto ieri il ministro degli Esteri cileno Teodoro Ribera. "La sentenza è categorica e definitiva", ha aggiunto Ribera sottolineando inoltre che "l'Osa non è competente in materia". Il ministro degli Esteri della Bolivia, Diego Pary, aveva chiesto all'Assemblea di sostenere la Bolivia nella sua richiesta di uno sbocco sovrano all'Oceano Pacifico. Si tratta di una questione risolta lo scorso anno con una sentenza della Corte di giustizia dell'Aja (Cig), che aveva concluso che il Cile "non ha mai contratto l'obbligo legale di negoziare l'accesso sovrano". Il ministro Pary ha affermato tuttavia ieri a Medellin che "la sentenza della Corte internazionale risulta insufficiente a risolvere la disputa" chiedendo quindi all'assemblea una risoluzione a favore del reclamo di La Paz. (segue) (Abu)