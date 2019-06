Cile-Bolivia: assemblea generale Osa, Santiago respinge tentativo di La Paz di riaprire disputa marittima (2)

- Con dodici voti contro tre, la Corte aveva concluso il primo ottobre del 2018 che il Cile "non ha mai contratto l'obbligo legale di negoziare l'accesso sovrano". Il tribunale ha di fatto scartato tutti gli argomenti portati dalla delegazione di La Paz secondo cui Santiago aveva disatteso un impegno a negoziare contratto nei fatti, nel corso del tempo. La corte riconosceva quindi che un impegno internazionale può nascere anche se non formalizzato in un contratto, come consuetudine. Ma in questo senso non ha rinvenuto in nessuno dei casi presentati dalla Bolivia l'elemento determinante per parlare di obbligo: "la volontà di entrambe le parti di assumere un impegno e renderlo vincolante". Un passaggio della sentenza afferma tuttavia che la decisione della Cig "non impedisce alle parti di portare avanti i colloqui per rispondere alle questioni legate alla mancanza di sbocchi sul mare della Bolivia". (segue) (Abu)