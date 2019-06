Cile-Bolivia: assemblea generale Osa, Santiago respinge tentativo di La Paz di riaprire disputa marittima (4)

- Tra i temi ufficiali in agenda anche le celebrazioni per i 15 anni di attività della Missione Osa in appoggio al processo di pace, e il sessantesimo anniversario della nascita della Commissione interamericana dei diritti umani (Cidh), occasione per approfondire il tema della protezione dei diritti umani nella regione. In questo sono considerate centrali le vicende legate alle migrazioni, a partire da quelle dovute alla crisi sociale e politica in Venezuela. L'emergenza secondo le ultime cifre delle Nazioni Unite, avrebbe portato alla fuga di oltre quattro milioni di persone, con ricadute non solo economiche e sociali ma anche legali: diversi paesi confinanti stanno nelle ultime settimane varando strumenti migratori non omogenei tra loro, aprendo a contenziosi di non facile soluzione. Ci sono poi i flussi dei migranti centroamericani diretti negli Stati Uniti, tema che la Casa Bianca definisce "emergenza nazionale". (segue) (Abu)