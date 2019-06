Abruzzo: Febbo, dati su balneazione indicano un mare sempre più pulito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli operatori balneari, i cittadini e turisti possono stare tranquilli sulla balneabilità delle acque poiché le ulteriori e recenti analisi effettuate dai biologi dell'Arta nelle acque antistanti il lungomare a Pescara continuano ad essere positive e certificano un mare sempre più pulito". Lo ha dichiarato l'assessore al Turismo della Regione Abruzzo, Mauro Febbo. "Adesso lavoriamo e puntiamo a revocare definitivamente il divieto anche nei due punti critici rimanenti - ha proseguito l'assessore -. Mi preme spiegare come attualmente su Pescara permanga un divieto 'tecnico' di balneazione all'altezza di via Leopardi e via Galilei solo perché bisogna attendere il terzo esito positivo delle analisi che verranno effettuate ai primi di luglio. Infatti, i valori erano già abbondantemente rientrati nella norma come riscontrati nelle analisi fatte lo scorso 24 giugno che ci hanno consegnato un mare pulito e balneabile su tutta Pescara. La strada intrapresa di intervenire con una cura da cavallo per rendere più puliti i nostri fiumi sta portando i suoi frutti e, come già annunciato, questo Governo regionale continuerà a investire nei depuratori e soprattutto nel loro potenziamento e funzionalità. Quindi oggi tutti coloro che continuano a creare allarmismi senza fondamento mettendo in dubbio la balneabilità delle nostre acque cerca solo di danneggiare il nostro turismo e la nostra immagine arrecando un danno all'economia abruzzese". "Nei prossimi mesi - ha concluso Febbo - metterò in campo strategie e fondi per far conoscere la bellezza dell'Abruzzo con i suoi circa 130 chilometri di costa sul mare, con i suoi fondali bassi e sabbiosi, tra insenature e calette con spiagge rocciose, senza dimenticare i laghi di Scanno, Villalago e di Barrea che si trovano nel Parco Nazionale d’Abruzzo, a 930 metri di quota: tutte acque che possono essere fruite per la balneazione". (Ren)