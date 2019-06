Bosnia: ministero Esteri, tre cittadini bosniaci indagati per attacchi terroristici di Parigi

- Sono attualmente tre i cittadini bosniaci indagati per attacchi terroristici di Parigi del 2015. Lo ha confermato oggi il ministero degli Esteri di Sarajevo al sito di informazione "Klix", dopo la notizia di ieri dell'arresto del bosniaco Adis Abaz scattato a Dresda in base a un mandato di cattura belga. Il ministero ha confermato di avere ricevuto la notizia ufficiale dalla procura tedesca sull'arresto di Abaz e sulle indagini nei confronti di altri due cittadini bosniaci la cui identità non è ancora stata diffusa. (Bos)