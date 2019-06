India-Germania: Modi incontra Merkel a margine del G20 di Osaka

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, a Osaka, in Giappone, per partecipare al summit dei capi di Stato e di governo del G20, in programma oggi e domani, ha oggi avuto un incontro a margine con Angela Merkel, cancelliere della Germania. I due interlocutori, ha riferito l’esecutivo indiano via Twitter, hanno discusso di come approfondire la relazione bilaterale, sviluppando la cooperazione in ambiti come l’intelligenza artificiale, la sicurezza informatica, la modernizzazione delle ferrovie e lo sviluppo di capacità. La leader tedesca si è congratulata col premier indiano per la recente vittoria elettorale che lo ha confermato al vertice di Nuova Delhi.(Git)