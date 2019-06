Rifiuti Roma: Sammarco (FI), la Capitale è totalmente abbandonata a se stessa

- "Ancora cassonetti che bruciano a Roma nella notte. La Capitale è totalmente abbandonata a se stessa, la raccolta dei rifiuti va a singhiozzo da giorni e, complice anche il caldo, ci sono intere zone della città in cui l'aria è irrespirabile. Ormai i medici parlano di rischi sanitari per i cittadini. Così non si può andare avanti. Raggi lasci, invece di evocare assurdi complotti". Così, in una nota, Gianni Sammarco, responsabile della comunicazione di FI Lazio.(Com)