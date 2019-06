Imprese: Boccia, necessario sbloccare questione Ilva, agevolare investitore

- Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, a margine dell'assemblea di ANIE in corso a Palazzo Parigi a Milano, è intervenuto in merito alla vicenda dell'ex Ilva, sostenendo la necessità di "sbloccare la questione Ilva, dove abbiamo un grande investitore in termini anche di importo, 5 miliardi di investimento, che vorrebbe far diventare l'Ilva la più grande acciaieria d'Europa in termini di sostenibilità e competitività". "Va agevolato in questo percorso perché diventa un circolo virtuoso per la collettività, per il paese, per gli investitori e per i lavoratori che sono parte dell'indotto" ha dichiarato Boccia. (Com)