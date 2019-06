Romania: Corte costituzionale convalida esito referendum sulla giustizia

- La Corte costituzionale della Romania ha convalidato l'esito del referendum nazionale sulla giustizia tenutosi lo scorso 26 maggio. Lo riferisce l'agenzia di stampa romena "Agerpres". Il 12 giugno, è stato deciso il rinvio dei dibattiti, dopo che alla Corte era stata presentata una contestazione che sollecitava la non validità del risultato della consultazione popolare. La presenza al referendum dello scorso mese ha superato il 41 per cento, percentuale di molto superiore al 30 per cento, soglia necessaria per la sua validazione. D'altra parte, 6,5 degli oltre 7 milioni di romeni partecipanti al referendum hanno risposto "Sì'" alle due domande riguardanti, in essenza, il contrasto della corruzione e l'indipendenza della giustizia. (segue) (Rob)