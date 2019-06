Romania: Corte costituzionale convalida esito referendum sulla giustizia (3)

- Il referendum ha superato il quorum previsto del 30 per cento, registrando una affluenza di oltre il 41 per cento. "I romeni hanno dimostrato che vogliono una giustizia corretta, politicamente indipendente e un buon governo. I romeni hanno votato affinché ladri e criminali restino in carcere, il posto che loro spetta", ha detto allora Iohannis commentando l'esito della consultazione. Una vittoria, quella di Iohannis, che va letta anche alle luce delle proteste di piazza che si sono susseguite negli ultimi tre anni con centinaia di migliaia di persone scese in piazza per contestare i tentativi dei vari governi del Psd di modificare il Codice penale. L’intento del governo, secondo chi lo ha attaccato negli ultimi anni, sarebbe stato quello di favorire politici e funzionari pubblici coinvolti in fatti di corruzione. (Rob)